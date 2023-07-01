رئيس الدوما: زيلينسكى دمر سيادة أوكرانيا بتخليه عن تاريخها ولغتها وتقاليدها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى"مجلس النواب" فياتشيسلاف فولودين "إن زيلينسكى دمر سيادة أوكرانيا لأن أى دولة تفقد سيادتها عندما تتخلى عن تاريخها ولغتها وتقاليدها"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكرانى جلب أضرارا لا يمكن إصلاحها لأوكرانيا فى هذا المجال.





وأضاف فولودين، اليوم السبت: "تفقد دولة سيادتها إذا تخلت عن تاريخها ولغتها وعقيدتها وثقافتها وتقاليدها، لقد ألحق زيلينسكى أضرارا لا يمكن إصلاحها بأوكرانيا فى هذه الأمور". وتابع:" لقد تم فى أوكرانيا منع اللغة، التى يتحدث بها معظم سكان البلاد، واستبدل زيلينسكى "يوم النصر" بما يسمى "بيوم أوروبا"، وتتعرض الكنيسة الأرثوذكسية للاضطهاد فى أوكرانيا ويجرى تدمير مؤسسة الأسرة هناك"، منوها بأن أكبر الشركات الأوكرانية تزين مواقعها برموز المثليين. وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسى أن المحصلة النهائية للأوكرانيين كانت "مؤسفة"، ففى عام 2022 انهار الناتج المحلى الإجمالى لأوكرانيا بنسبة 29.1٪، بينما انخفض عدد السكان بنسبة 23٪، مشيرا إلى أن زيلينسكى يعرض الآن على مواطنى أوكرانيا تحمل الألم والتوتر والصدمات من خلال إضفاء الشرعية على الماريجوانا.

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