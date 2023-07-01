زيلينسكى يدعو الاتحاد الأوروبى لبدء الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز فى كييف اليوم السبت - "روسيا تعد الآن لسيناريو محتمل لكارثة إشعاعية فى أكبر محطة نووية فى أوروبا، والتى احتلتها روسيا وتسيطر عليها منذ أكثر من عام".
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن زيلينسكى حديثه عن أن الروس فجروا - الشهر الماضى - سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ مما تسبب فى تدمير أحد أكبر الخزانات فى أوروبا وأكبر إبادة بيئية فى القارة.
وأضاف أن "أوكرانيا لا تفهم سبب عدم فرض عقوبات على روساتوم بعد! وأن مديرى وممثلى الشركة يواصلون الاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وتعريض سلامتنا العامة للخطر".
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبى - فى 23 يونيو - على الحزمة الحادية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية التى تهدف إلى تعزيز عقوبات الاتحاد الأوروبى الحالية ضد روسيا وإنهاء التحايل عليها.
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