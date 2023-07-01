الاستخبارات الأمريكية: حرب بوتين فى أوكرانيا كشفت ضعفا عسكريا واضحا لروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مدير الاستخبارات الأمريكية، إن حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى أوكرانيا كانت فشلاً استراتيجيًا لروسيا، مضيفًا أن حرب بوتين فى أوكرانيا كشفت ضعفا عسكريا واضحا لروسيا.

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