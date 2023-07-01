تراجع الشيكل وتعاظم الدين يدفع اقتصاد إسرائيل نحو الانكماش والتباطؤ

جدة - نرمين السيد - فبحسب بنك اسرائيل المركزى، فقد الشيكل الاسرائيلى نسبة 2.3% من قيمته امام الدولار الامريكى وفقد كذلك نسبة 3% من قيمته امام اليورو الاوروبى خلال الربع الثانى من العام 2023 والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، إلا أن هذا الاتجاه الانخفاضى العام للعملة الاسرائيلية لم يحل دون ارتفاعها بصورة هامشية فى ختام تعاملات يونيو الماضى.

فعلى مدار شهر يونيو الماضى شهد الشيكل الاسرائيلى تراجعا فى اسعار صرفه امام اليورو الاوروبى بصورة كبيرة فى ورصد تقرير لبنك اسرائيل المركزى هبوطا نسبته 36ر1 فى المائة فى سعر صرف العملة الاسرائيلية مقابل اليورو الذى بيع فى ختام تعاملات اسواق المال الاسرائيلية لقاء 9899ر3 شيكل اسرائيلى.

واشار بنك اسرائيل المركزى الى ان تراجع الشيكل كان بتويرة اقل امام الدولار الامريكى الذى انهى تعاملات الاسبوع الاخير من يونيو صاعدا امام الشيكل بنسبة 62رفى المائة وبيع الدولار الامريكى لقاء 6262ر3 دولار امريكى.

وعلى مدار يونيو الماضى كان اليورو الاوروبى ارتفع بنسبة 3 فى المائة فى مواجهة الشيكل الاسرائيلى فى وقت بدا فيه اليورو اكثر تقاربا من الدولار الامريكى فى اسواق النقد الاوروبية مسجلا 1.1 يورو للدولار الامريكى الواحد، وعلى هذا يتوقع خبراء المركزى الاسرائيلى ان يواصل اليورو تعززه فى مواجهة العملة الاسرائيلية خلال يوليو القادم كاسرا حاجز 4 شواكل لليورو الواحد.

إلا أن تلك التراجعات فى سعر الشيكل لم تحل دون حدوث ارتفاعات هشة فى اليومين الاخيرين من شهر يونيو الماضى عندما انهى الشيكل الاسرائيلى على ارتفاع محدود امام الدولار الامريكى لم تتجاوز نسبته 127ر1 % مسجلا 3.679 شيكل للدولار الواحد، كما ارتفع الشيكل فى مواجهة اليورو الاوروبى بنسبة 233ر1 % حيث بيع اليورو مقابل 031ر4 شيكل.

كما تعزز سعر الشيكل امام اليوان الصينى بنسبة 4.2 فى المائة خلال الربع الثانى من العام الجارى وارتفع الشيكل كذلك بنسبة 33% امام الليرة التركية بسبب سياسات خفض قيمة العملة التى تبنتها تركيا والصين خلال الاشهر الماضية وكلاهما يشكلان معا نسبة 15% من حجم سلة العملات القياسية فى إسرائيل الأمر الذى يدفع المحللين الى القول بأن تعزز سعر الشيكل أمامهما لا يعنى من الناحية الاقتصادية شيئا ذا قيمه لا سيما وان ذلك التعزز لا يعكس قوة حقيقية للشيكل.

ويقول جون بينيتا نائب محافظ بنك اسرائيل المركزى انه لا يستبعد ارتفاع مستويات التضخم فى اسرائيل خلال ما تبقى من العام الجارى والعام القادم وذلك بالنظر الى انتهاء سياسات الاغلاق التى صاحبت جائحة كورونا وارتفاع مستويات الطلب العالمى وهو ما سيؤدى الى ارتفاعات لا مفر منها فى كلفة فواتير واردات الاسرائيليين، ويؤكد نائب محافظ بنك اسرائيل المركزى ان قراءة متوسطات التضخم فى مايو ا لماضى تشير الى ذلك حيث ارتفعت متوسطات اسعار المستهلكين فى اسرائيل – المعبرة عن التضخم – خلال شهر مايو الماضى بنسبة 2. فى المائة دافعة بذلك المستوى التضخمى السنوى فى اسرائيل خلال مايو الى 4.6 فى المائة وهو المستوى التضخمى ذو الارتفاع الادنى منذ سبتمبر 2022، وتوقع مسئول البنك المركزى الاسرائيلى استمرار حالة التضخم المرتفع فى اسرائيل خلال يونيو 2023 والذى لم تصدر بياناته بعد.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك اسرائيل المركزى، جاءت مستويات التضخم فى اسعار المستهلكين فى اسرائيل فى مايو الماضى اقل عما كان متوقعا لها وهو الارتفاع بنسبة 5 فى المائة.

كما شهدت اسعار ايجارات المساكن فى اسرائيل – كأحد مكونات حزمة احتساب التضخم – ارتفاعا نسبته 4ر فى المائة خلال مايو الماضى نتيجة تراجع حجم المعروض من الوحدات السكنية بنسبة 1. فى المائة خلال مايو الماضى وذلك بعد 12 شهرا متتالية سبقت مايو الماضى صعد فيها المعروض من الوحدات السكنية بنسبة 2.5 فى المائة.

و تجدر الاشارة الى ان اسعار المساكن فى اسرائيل خلال الفترة من مارس وحتى ابريل من العام الجارى 2023 كانت قد شهدت ارتفاعا نسبته 9.8 فى المائة مقابل ارتفاع نسبته 10.3 فى المائة فى اسعارها خلال الفترة من مارس وحتى ابريل من العام 2022.

من جهته - فى مقابلة مع صحيفة هآرتس - يرى الدكتور يالى روزيبيرج وهو المراقب العام لحسابات الدولة فى اسرائيل ان الدولة الاسرائيلية عليها اقتراض ما لا يقل عن 100 مليار شيكل تضاف الى اجمالى الدين العام لاسرائيل وهو تريليون شيكل، واعتبر مراقب عام حسابات الدولة فى اسرائيل ان مشكلة الديون فى بلاده تزداد خطورتها فى ظل عالم يشهد اسعار فائدة غير مستقرة، واشار الى ان اسرائيل قد استدانت 265 مليار شيكل فى العام 2020 واستدانت 160 مليار شيكل فى العام 2021 بفائدة 5 فى المائة، مؤكدا انه بات من الافضل للحكومة الاسرائيلية البحث عن استثمارات تمويلية جديدة بدلا من الاقتراض بعد ان صادر عجز الموازنة العامة لاسرائيل معادلا لنسبة 5ر1 فى المائة من ناتجها المحلى الاجمالى.