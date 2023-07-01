الجيش الروسى: اعتراض 7 صواريخ أوكرانية و12 طائرة بدون طيار خلال يوم أمس

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين من طراز "ستورم شادو" و5 صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى تدمير 12 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضى.





وقال كوناشينكوف فى البيان اليومى عن أخر تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن القوات الروسية قصفت مستودعا للوقود تابع لمجموعة زابورويجيا الأوكرانية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قضت على نحو 140 جنديا فى منطقتى جنوب دونيتسك وزابورويجيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تدمير 3 عربات قتال مصفحة و7 سيارات و3 مدافع هاوتزر، كما تم إحباط نشاط مجموعتين أوكرانيتين تخريبيين فى منطقة زابورويجيا.

وفى لوجانسك، أفاد كوناشينكوف أن القوات الروسية أحبطت نشاط مجموعة تخريبية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن القوات الجوية والمدفعية الروسية نجحت فى إصابة مجموعات من الجنود والمعدات الأوكرانية فى منطقة خاركيف، مضيفا أنه نتيجة لذلك تم القضاء على أكثر من 75 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 3 سيارات ومدفع هاوتزر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية وجهت ضربة ناجحة بأسلحة برية وبحرية عالية الدقة على مواقع قيادة مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية الأوكرانية، كما أحبط الجيش الروسى نشاط مجموعة تخريبية فى بلدة تورسكوى بدونيتسك، ما أسفر عن مقتل نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر، ومدفع جودزيكا ذاتى الدفع.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية نجحت أيضا فى صد 15 هجومًا أوكرانيًا فى منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الدفاع الروسى الناجح أسفر عن مقتل 265 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، ومركبتى مشاة قتالية، و8 سيارات، و3 مدافع هاوتزر.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، نجح الجيش الروسى فى تدمير 444 طائرة حربية أوكرانية، و240 مروحية قتالية، و4845 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ أرض-جو، و10430 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و1134 قاذفة صواريخ متعددة، و5291 مدفع ميدانى ومفدع هاون، و11324 مركبة عسكرية خاصة.