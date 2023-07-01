العالم اليوم - فابريغاس يختم مسيرة عقدين ويحدد "مهنته الجديدة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 08:18 مساءً - أعلن الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط أرسنال وتشلسي وبرشلونة السابق اعتزاله كرة القدم، السبت، بعد مسيرة رائعة امتدت 20 عاما، ليتجه لتدريب فريق الشباب في ناديه الأخير كومو الإيطالي.

وقال فابريغاس (36 عاما) عبر "تويتر": "حان الوقت الحزين للغاية الذي سأعلق فيه حذائي. أقدر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددا وتشلسي وموناكو وكومو".

وأضاف النجم المتوج بمونديال 2010 مع منتخب إسبانيا: "بدءا من رفع كأس العالم وبطولة أوروبا مرورا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها".

مسيرة مظفرة