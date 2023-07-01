الصين تحث هولندا على عدم إساءة استخدام ضوابط التصدير

جدة - نرمين السيد - حثت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، هولندا على عدم عرقلة التعاون الثنائى فى صناعة أشباه الموصلات، وعدم إساءة استخدام ضوابط التصدير، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضافت التحارة الصنيية، أن البلدين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع. وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، أمس الجمعة، عن قيود جديدة على صادرات بعض معدات أشباه الموصلات، وهو ما يعزز حملة تقودها الولايات المتحدة للحد من إمدادات المكونات عالية التقنية إلى الصين.

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