العالم اليوم - الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 09:22 مساءً - أعربت دولة الإمارات عن "تضامنها الكامل" مع فرنسا، مؤكدة على "ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون" في البلد الأوروبي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية"، مشيرة إلى أن فرنسا "تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها".

وأشارت الوزارة إلى "موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).