الجيش الأوكرانى: لم يتم تسجيل انتقال وحدات من فاجنر إلى بيلاروس حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح لوكالة "يوكرينفورم" قال ناييف إنه "بحلول اليوم، لم يتم تسجيل إنتقال وحدة واحدة من شركة فاجنر إلى أراضى بيلاروس. ومع ذلك، نحن على دراية بالتطور الإضافى للوضع، وتعمل وكالات استخباراتنا للحصول على معلومات عنها. إذا حدث ذلك ستعرف القيادة العسكرية بذلك".
وأضاف أنه فى حالة نشر وحدات فاجنر فى بيلاروس، ويجرى دراسة العديد من سيناريوهات العمل.
وتابع أنه فى كل سيناريو ستتخذ القوات المسلحة الإجراءات المضادة المناسبة. ويجرى حاليا تدريب القوات لمواجهة الاحتمالات.
وأشار إلى أن المخابرات الأوكرانية وشركاء أوكرانيا يراقبون عن كثب الوضع فى بيلاروس، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الأسلحة النووية.
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