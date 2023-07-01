النمسا تتولى رئاسة «سلافكوف» وتهنىء أسبانيا برئاسة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت ان النمسا تشكر سلوفاكيا على رئاستها المتميزة للمجموعة فى الفترة الماضية.

وأشار البيان الى ان سلوفاكيا لعبت دورا هاما فى توجيه التنسيق الإقليمى خلال العام الماضى الملىء بالتحديات لافتا الى ان التعاون هو المفتاح لمواجهة التحديات المشتركة منوها الى دور دول وسط أوروبا فى دعم الوحدة الأوروبية.

ومن جانب أخر، اعربت النمسا عن خالص التهانى لحكومة السويد على فترة الرئاسة للاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من العام الجارى، مشيرة الى أن الرئاسة السويدية كانت ناجحة فى ظل أوقات مليئة بالتحديات الكثيرة.

كما تمنى بيان الخارجية النمساوية لإسبانيا التوفيق فى قيادة الاتحاد الأوروبى فى النصف الثانى من العام الجارى.

ودعا البيان الى دعم الوحدة الأوروبية واستمرار التعاون البناء بين الدول الأعضاء مشيرا الى أن النمسا ستوفر الدعم الكامل لأسبانيا فى فترة رئاستها.