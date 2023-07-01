عاجل- فرنسا: نشر 45 ألف شرطى فى أنحاء البلاد لمواجهة أعمال الشغب

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم السبت، تكثيف تواجد قوات الأمن فى كل أنحاء البلاد، ونشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، وهو نفس عدد القوات الذى انتشر فى البلاد أمس؛ للتصدى لأعمال الشغب التى هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطى خلال عملية تفتيش مرورى فى نانتير.





وأضاف وزير الداخلية - فى تصريح صحفى اليوم - أنه فى مدن "مارسيليا" و"ليون"، المدن الرئيسية التى تضررت وشهدت أعمال عنف مساء الجمعة، سيتم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، بالاضافة إلى إرسال مدرعات وطائرات هليكوبتر.

وسيتم نشر خمس وحدات أمنية متخصصة فى مدينة مارسيليا "من أجل التمكن من استعادة الأمن والنظام العام بالكامل.

ولم يتم فرض حظر تجول فى هاتين المدينتين على الرغم من أنهما شهدتا أحداث شغب الأكثر عنفا بالأمس.

وبالنسب للأشخاص المقبوض عليهم، أكد دارمانين أن متوسط أعمارهم يبلغ 17 عاما. وفى وقت سابق، أوضح وزير العدل أن 30% من الموقوفين هم من القصر، من بينهم كما قال دارمانين، مخربين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم فى آخر حصيلة لها القبض على 1311 شخصا فى كل فرنسا من بينهم 406 فى باريس الليلة الماضية.

وقامت شرطة باريس بتقييم واحصاء خسائر أعمال الشغب التى اندلعت فى العاصمة الليلة الماضية، حيث أعلن مركز الشرطة عن تضرر 16 مبنى عام، فضلا عن اصابة 7 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء أثناء أداء واجبهم.

ونشرت الحكومة الفرنسية 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك مزودين بمدرعات لمواجهة أعمال الشغب التى اندلعت إثر مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطى خلال نقطة تفتيش مرورى فى "نانتير " الثلاثاء الماضى.

وتصاعدت وتيرة العنف وأعمال الشغب أمس، لليلة الرابعة على التوالى فى أنحاء البلاد، ما أسفر عن إصابة 79 ضابط شرطة واشتعال النيران فى بعض المبانى والسيارات لترتفع الحصيلة إلى 2560 حريقا و1350 سيارة محترقة ونهب العديد من المحال التجارية.