إلغاء الحجوزات بفنادق فرنسا بسبب أحداث العنف والاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "العربية"، تتعرض مؤسسات سياحية فرنسية، بينها مطاعم ومتاجر وفنادق، لأعمال سلب ونهب وتدمير أثناء الاحتجاجات.

فيما تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا جديدًا لتقييم الأوضاع مع تواصل أعمال الشغب فى أنحاء البلاد، فى أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدى الشرطة.

ومن جانبه، شدد وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانان، على أنه سيتم محاسبة كل من يتعرض للشرطة، معلنًا أنه سيتم توفير تعزيزات أمنية فى ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب، وقال: "سنتعرف على هوية منفذى أعمال الشغب".

كما دعا وزير العدل الفرنسى، إريك دوبوند موريتى، الشباب إلى الامتناع عن الانسياق لدعوات التخريب عبر شبكات التواصل.

ومع استمرار أعمال العنف فى ضواحى فرنسا، إثر مقتل مراهق برصاصة فى الصدر من قبل أحد ضباط الشرطة، ندد وزير العدل بمن "يبصقون على الشرطة والنظام القضائى" والمتواطئين "مع مرتكبى أعمال العنف ومخرّبى مؤسسات الجمهورية".

وقال إريك دوبون موريتى: "صحيح أننا جميعاً نأسف لما يحدث اليوم، لكننا نعتمد عليكم لضمان طرد ضباط الشرطة الفاسدين".