القاهرة الإخبارية.. وزير الداخلية الفرنسى: سنحاسب كل من يتعرض للشرطة

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانان، على أنه سيتم محاسبة كل من يتعرض للشرطة، معلنًا أنه سيتم توفير تعزيزات أمنية فى ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال وزير الخارجية الفرنسى: "سنتعرف على هوية منفذى أعمال الشغب".

ومن جانبه، دعا وزير العدل الفرنسى، إريك دوبوند موريتى، الشباب إلى الامتناع عن الانسياق لدعوات التخريب عبر شبكات التواصل.

ومع استمرار أعمال العنف فى ضواحى فرنسا، إثر مقتل مراهق برصاصة فى الصدر من قبل أحد ضباط الشرطة، ندد وزير العدل بمن "يبصقون على الشرطة والنظام القضائى" والمتواطئين "مع مرتكبى أعمال العنف ومخرّبى مؤسسات الجمهورية".

وقال إريك دوبون موريتى: "صحيح أننا جميعاً نأسف لما يحدث اليوم، لكننا نعتمد عليكم لضمان طرد ضباط الشرطة الفاسدين".

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول تطورات الأحداث فى فرنسا بعد وقوع جريمة قتل أدت إلى تظاهرات عارمة فى البلاد.

وذكر التقرير أن باريس تتحول إلى فوضى عارمة، وأن الشغب والعنف والاحتجاجات تتصاعد فى مدينة النور وفى مدن فرنسية عدة، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة بسبب عدم امتثاله للتعليمات.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد شهدت العاصمة أعمال تخريب مختلفة، وتضرر نحو 500 مبنى، بالإضافة إلى إحراق نحو 2000 سيارة، وإضرام 3880 حريقًا فى الشوارع، فيما تستمر الاحتجاجات منذ عدة أيام.

وحول موقف القيادة الفرنسية، أوضح التقرير أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اختصر زيارة لبروكسل، لعقد ثانى اجتماع لوزرائه، فيما نشرت الداخلية الفرنسية 43 ألف شرطى، لمواجهة الاضطرابات والسيطرة على الشغب.

بينما جاءت رودود القعل الدولية متباينة، حيث طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة المشاكل والتمييز العنصرى فى صفوف قوات الأمن، وعبرت ألمانيا عن قلقها من الأحداث الجارية، كما دعت بريطانيا مواطنيها إلى توخى الحذر.