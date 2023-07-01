ومن جانبه، شدد وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانان، على أنه سيتم محاسبة كل من يتعرض للشرطة، معلنًا أنه سيتم توفير تعزيزات أمنية فى ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب.
وقال وزير الخارجية الفرنسى: "سنتعرف على هوية منفذى أعمال الشغب".
كما دعا وزير العدل الفرنسى، إريك دوبوند موريتى، الشباب إلى الامتناع عن الانسياق لدعوات التخريب عبر شبكات التواصل.
ومع استمرار أعمال العنف فى ضواحى فرنسا، إثر مقتل مراهق برصاصة فى الصدر من قبل أحد ضباط الشرطة، ندد وزير العدل بمن "يبصقون على الشرطة والنظام القضائى" والمتواطئين "مع مرتكبى أعمال العنف ومخرّبى مؤسسات الجمهورية".
وقال إريك دوبون موريتى: "صحيح أننا جميعاً نأسف لما يحدث اليوم، لكننا نعتمد عليكم لضمان طرد ضباط الشرطة الفاسدين".
ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول تطورات الأحداث فى فرنسا بعد وقوع جريمة قتل أدت إلى تظاهرات عارمة فى البلاد.
وذكر التقرير أن باريس تتحول إلى فوضى عارمة، وأن الشغب والعنف والاحتجاجات تتصاعد فى مدينة النور وفى مدن فرنسية عدة، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة بسبب عدم امتثاله للتعليمات.
وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد شهدت العاصمة أعمال تخريب مختلفة، وتضرر نحو 500 مبنى، بالإضافة إلى إحراق نحو 2000 سيارة، وإضرام 3880 حريقًا فى الشوارع، فيما تستمر الاحتجاجات منذ عدة أيام.
وحول موقف القيادة الفرنسية، أوضح التقرير أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اختصر زيارة لبروكسل، لعقد ثانى اجتماع لوزرائه، فيما نشرت الداخلية الفرنسية 43 ألف شرطى، لمواجهة الاضطرابات والسيطرة على الشغب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الفرنسية تعقد اجتماعا جديدا لتقييم الأوضاع مع تواصل أعمال الشغب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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