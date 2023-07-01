مدير الاستخبارات الأمريكية: التمرد فى روسيا لم يكن لنا دور فيه.. ولن يكون

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن فى موسكو، فى محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلى فى أكسفوردشير بإنجلترا: "من اللافت للنظر أن بريجوجين سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب".
وتابع: "تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، فى تذكير حى بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".
ووصف بيرنز التمرد بأنه "تحدٍ مسلح للدولة الروسية" لكنه قال إنه "شأن روسى داخلى لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أى دور فيه".
وذكر أنه من الخطأ دومًا التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، لافتًا إلى أن حرب الرئيس الروسى فيى الدولة الأوكرانية أصبحت فشلًا استراتيجيًا بالفعل لروسيا.
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