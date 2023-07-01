اعتقال أكثر من 1300 شخص.. فرنسا تحاول كبح جماح الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تزداد الشوارع الفرنسية اشتعالاً، بينما تسعى الحكومة لتحجيم الاحتجاجات.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درامانان، إن 270 شخصًا اعتقلوا ليل الجمعة، ليزيد إجمالى عدد المعتقلين عن 1300 موقوف، إذ شملت اعتقالات الجمعة عشرات الأشخاص فى مدينة مرسيليا الجنوبية.

وقالت الشرطة إن مثيرى الشغب نهبوا متجرًا للأسلحة النارية، وسرقوا بعض بنادق الصيد.

ووجه وزير الداخلية رسالة لرجال الإطفاء والشرطة، قائلاً إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، ويمكن الاعتماد على جهودكم المضنية، محاولاً تحفيزهم لإنهاء الإضطرابات.