الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا وتدعو إلى التهدئة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان لها ثقتها فى قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالًا للدولة التى تراعى مصالح شعبها.

وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

وخرجت احتجاجات على خلفية سقوط مراهق يدعى "نائل مرزوق"، إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، بضواحى باريس فى نانتير، التى خلّفت حالة من أعمال النهب والسرقة فى جميع أنحاء فرنسا، إذ تترنح البلاد على حافة الفوضى الكاملة، بعد ثلاث ليالٍ من العنف والتدمير.