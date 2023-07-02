احتجاجات فرنسا.. الغضب يحرق عاصمة النور (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت فرنسا عن خسائرها بسبب أعمال الشغب التى شهدتها البلاد إثر مقتل شاب مراهق على أيدى ضابط شرطة، مؤكدة أن عدد المبانى التى شهدت هجوما من المتظاهرين: 39 مبنى للشرطة، إضافة إلى 24 مبنى للدرك، و16 ثكنة لقوات الدرك.





كما أشارت السلطات الفرنسية إلى الخسائر المبدئية، والتى بلغت 119 مبنى عاما فى أنحاء فرنسا، و34 مبنى بلدية، و28 مدرسة. فيما دفعت الداخلية الفرنسية بقوات الأمن الإضافية فى الشارع، والتى يصل عددها إلى 45 ألف عنصر. كما أوقفت الداخلية الفرنسية1311 شخصا، منهم 406 فى باريس، بجانب إصابة 79 ضابط شرطة وبلغت حصيلة الحرائق فى احتجاجات 2560 مبنى، و1350 سيارة محترقة، وتعرضت العديد من المحال التجارية للنهب

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