عاجل- الداخلية الفرنسية: تعزيز القوات الأمنية فى مارسيليا لمواجهة الشغب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء اليوم السبت، تعزيز القوات الأمنية فى مارسيليا لمواجهة الشغب التى اندلعت بين الشرطة والمحتجين فى أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدى ضابط شرطة فرنسى.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وصول تعزيزات أمنية إلى مارسيليا بعد تصاعد الاحتجاجات، وسط استعدادات أمنية فى فرنسا تحسبًا لليلة خامسة من أعمال الشغب.

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