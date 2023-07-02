جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى، أوليج جورينوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إنه تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف فى يونيو 2023". وأشار جورينوف إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن انتهاك الولايات المتحدة مذكرة السلامة الجوية 315 مرة فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.