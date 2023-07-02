بايدن يجرى محادثات مع رئيس وزراء السويد قريبا بشأن الانضمام للـ«ناتو»

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيجرى الأربعاء المقبل، محادثات مع رئيس الوزراء السويدى أولف كريستيرسون، بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو" ودعم أوكرانيا.





وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيير، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ، إن الجانبين سيعقدان للتأكيد على أن السويد يجب أن تنضم للناتو فى أقرب وقت ممكن، كما سيبحثان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا. وأضافت بيير، أن بايدن وكريستيرسون سيناقشان التعاون الأمنى بين البلدين وتعزيز التنسيق عبر الأطلسى فيما يتعلق بالصين.

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