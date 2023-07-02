القوات الروسية تداهم موقعا محصنا للقوات الأوكرانية فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، التى أذاعت النبأ نقلا عن مقاتل روسي، لم تكشف عن هويته - أن "الكشافة" من اللواء 85 داهمت - على محور بيلوجوروفكا فى دونباس - مركزا محصنا لقوات كييف الأسبوع الماضي، حيث حاولت القوات الأوكرانية جلب تعزيزات وقوات للإخلاء، إلا أن مدافع مجموعة "الجنوب" أحبطت مسعاها.
وأشارت القناة إلى أن العملية نجم عنها أيضا تدمير نقطتى إطلاق نار من طرف المدفعية والكشافة، التى قضت أيضا على طاقم مدفع رشاش وحوالى 20 من جنود المشاة.
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