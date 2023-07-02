الدفاع الجوى السورى يتصدى لعدوان إسرائيلى بالصواريخ فى محيط مدينة حمص

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى القول إنه "حوالى الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم (بتوقيت دمشق)، نفذ العدو الإسرائيلى عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط فى محيط مدينة حمص".

وأضافت الوكالة أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".