العالم اليوم - بالصور.. حادث سير مروع في الأردن يودي بحياة سيدتين

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. حادث سير مروع في الأردن يودي بحياة سيدتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 04:20 صباحاً - وقع حادث سير مروع فجر اليوم الأحد على طريق مادبا- ذيبان في محافظة مادبا نتج عنه وفاتان و10 إصابات.

وقال شهود عيان لموقع "دوت الخليج"، إن الحادث وقع بين مركبة نقل صغيرة وحافلة نقل صغيرة (ميكروباص)، ونتج عن تصادم المركبتين انقلاب الحافلة.

وسارعت الجهات الأمنية لنقل الوفاتين والمصابين إلى مستشفى نديم الحكومي في محافظة مادبا.

وأفاد مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" بأنه "وقع حادث تصادم صباح اليوم الأحد بين مركبتين على طريق مادبا ذيبان نتج عنه وفاتان وثمانية إصابات حالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة وتم نقلهم الى مستشفى نديم الحكومي"، مضيفا أنه "تم فتح تحقيق بالحادث".

ازدياد الإصابات واكتظاظ في أروقة المشفى

في ذات السياق أكد مصدر طبي لموقع "دوت الخليج" أن الإصابات ارتفعت لتصل إلى 10، في حين أن امرأتين كانتا قد فارقتا الحياة لدى وصولهما إلى المشفى وهما سائقة المركبة ووالدتها.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الإصابات ثلاثة أطفال ونساء، وأن إحداهن أصيبت بقطع غير مكتمل في إبهام إصبعها.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية لا تزال في الموقع وذلك لغايات التحقيق المروري ومنع التجمعات مما يعيق حركة المرور والتسبب في المزيد من الحوادث، وإخلاء المركبات المتضررة من الموقع.

وتحدث أهالي المنطقة لموقع "دوت الخليج" قائلين إن الطريق يشهد حوادث مفزعة بشكل متكرر، نظرا لشح الخدمات وعدم وجود جزيرة وسطية فاصلة بين اتجاهي السير، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر فيه وتعزيز الخدمات بالموقع حقنا للدماء وإنقاذا للأرواح.