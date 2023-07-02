هدوء نسبي فى الشانزليزيه.. والقبض على 80 شخصا فى باريس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية القبض على 80 شخصا فى العاصمة باريس، على خلفية أعمال الشغب التى تشهدها البلاد، لليلة الخامسة على التوالى بسبب مقتل شاب برصاص شرطى الثلاثاء الماضى فى نانتير، غرب باريس.





وفى سياق متصل، حاول بعض الأفراد التجمع فى جادة "الشانزليزيه" بباريس، إلا أن قوات الأمن المتواجدة بشكل مكثف الليلة، قامت بتفريقهم.

وتسود الآن حالة من الهدوء النسبى فى "الشانزليزيه"، والوضع تحت سيطرة قوات الأمن المتواجدة بشكل مكثف فى جميع مداخل الشانزليزيه لمنع أى تجمعات أو تظاهرات فى هذا المعلم، أحد المقاصد السياحية المشهورة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعند مداخل "الشانزليزيه" ، قامت قوات الأمن بعمليات تفتيش لنحو 375 شخصا على أثرها تم توقيف 37 شخصا "لحمل سلاح"، حيث أشارت مديرية الامن إلى أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم يحملون أشياء يحتمل أن تشكل سلاحا أو يمكن أن تستخدم كقذيفة تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وفى مارسيليا، تم القبض على 60 شخصا حتى الآن، وفقا لما أعلنته منذ قليل مديرية أمن مارسيليا. وتصاعدت التوترات مساء السبت فى المدينة بجنوب فرنسا، حيث حاولت عدة مجموعات القيام بأعمال نهب فى منطقة "كانيبيير"، لكن قوات الأمن تدخلت على الفور لتفريقهم.

كما ألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من الأشخاص كانوا يحاولون التجمع عند ميناء مارسيليا القديم وحدثت بعض المناوشات مع قوات الأمن ما أسفر عن توقيف خمسة أشخاص.

هذا بالإضافة إلى مدينة "نيس" ( جنوب شرق البلاد) والتى شهدت كذلك عدة أعمال شغب على أثرها تم القبض على 32 شخصا فى وسط المدينة.

وإجمالا، وفقا للداخلية الفرنسية، تم القبض على ما لا يقل عن 121 شخصا فى جميع أنحاء البلاد حتى الآن، فى خامس ليلة من أعمال الشغب والتى اتسمت بهدوء نسبى مقارنة باليالى السابقة منذ مقتل الشاب نائل على يد شرطى فى نانتير .

وتحسبا لأعمال عنف أو شغب لليوم الخامس على التوالي، قررت الداخلية الفرنسية تكثيف تواجد قوات الأمن فى كل أنحاء البلاد، ونشر مرة أخرى 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، وهو نفس العدد الذى تم نشره بالأمس، للتصدى لأعمال الشغب التى هزت البلاد.