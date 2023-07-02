تحطم طائرتين عسكريتين فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "هيرالدو ديل نورتي"، أن "طائرتين تابعتين لسلاح الجو الكولومبى تحطمتا فى أبيا فى ميتي". ولم يتم الإبلاغ عن عدد الجرحى وضحايا الحادث. كما لم تعلق مصادر رسمية فى كولومبيا بعد. ويوجد فى قرية أبياى مطار وقاعدة جوية للقوات الجوية الكولومبية.

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