اعتداء المتظاهرين على منزل عمدة «هاى لى روز» ونقل زوجته للمستشفى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأنباء التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه تم نقل زوجة عمدة "هاى لى روز" إلى المستشفى.

وتشهد عدة مدن فرنسية احتجاجات واسعة فى العديد من المدن، على خلفية مقتل شاب مراهق من أصول جزائرية على يد أحد ضباط الشرطة.

فيما عززت قوات الأمن الفرنسية، اليوم، من تواجدها عند جادة "الشانزليزيه" بباريس، وخاصة بعد ورود أنباء بدعوات للتظاهر فى هذا المعلم، أحد المقاصد السياحية المشهورة فى العاصمة الفرنسية.