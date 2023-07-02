زيلينسكى: فاجنر فقدت 100 ألف جندى بين قتيل وجريح شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "فقط فى شرق أوكرانيا، قضت قواتنا على 21 ألفا من المرتزقة الروس، وأصابت 80 ألفا آخرين.. أى قتل أو أصيب حوالى 100 ألف مقاتل من فاجنر على أيدى قواتنا فى الشرق. كانت هذه خسائر فادحة لفاجنر.. الآن يمكن للجميع أن يرى: لقد دمرنا القبضة الحقيقية لمقاتلى (فاجنر) فى شرق أوكرانيا".

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