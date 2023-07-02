زلزال بقوة 5.7 درجة يهز منطقة تونجا بالمحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة منطقة تونجا بالمحيط الهادى، اليوم الأحد، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة منطقة تونجا بالمحيط الهادى، اليوم الأحد، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة تونجا فى جنوب المحيط الهادى، لافتًا إلى أن الزلزال وقع على عمق 31 كلم.

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