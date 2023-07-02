وزير الداخلية الفرنسى يعلن اعتقال أكثر من 400 متظاهر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان إلقاء القبض على 427 من مثيرى الشغب الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأحد، بحسب ما قاله ، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وكتب الوزير الفرنسى عبر حسابه على "تويتر": "كانت الليلة أكثر هدوءًا؛ بسبب الإجراءات الحاسمة للشرطة التى قامت باحتجاز 427 شخصًا منذ بداية المساء". وقال "دارمانان" فى وقت سابق، إن 45 ألف شرطى ودرك سيكونون فى الخدمة مثلما فى الليلة السابقة.

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