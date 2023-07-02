رئيسة وزراء فرنسا تجرى زيارة ليلية لمقر شرطة باريس

جدة - نرمين السيد - أجرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، زيارة ليلية لمقر شرطة باريس، مساء أمس السبت، للوقوف على آخر تطورات الأوضاع، ولإظهار الدعم للقوات الأمنية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، نشرت بورن تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، كتبت فيها: "هذا المساء، تم حشد 45 ألف شرطى ورجل أمن وآلاف من رجال الإطفاء لحماية وضمان النظام الجمهورى، وهم يظهرون شجاعة نموذجية فى مواجهة العنف". وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية: "لقد جئت لأؤكد دعمى الكامل ودعم حكومتى". كما تضمنت التغريدة صورًا لرئيسة الوزراء مع أفراد الأمن، وأيضًا وزير الداخلية، جيرالد درمانان.

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