القاهرة الإخبارية: إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نجرى تحقيقا لكشف الأسباب. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة للطائرة التى قالت إنها أُسقطت بعد إطلاق النار عليها فى سماء مخيم جنين. وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول فى مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.

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