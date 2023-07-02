أوكرانيا: إسقاط 8 مسيرات و3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوى شاركت فى ساعة مبكرة، اليوم الأحد، فى صد هجوم جوى شنته القوات الروسية على كييف.

كانت صفارات الإنذار دوت فى كييف ومنطقتها وعدد من المناطق فى وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلى للتحذير من غارات جوية.