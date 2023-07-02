روسيا تعلن تدمير محطة الاتصالات الفضائية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المركز الصحفى لمجموعة "جنوب" بالجيش الروسى فاديم أستافيف اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك.





وقال أستافيف - "إن مدفعية المجموعة دمرت محطة اتصالات "ستارلينك" ومركزا للتحكم فى المسيرات الأوكرانية والمسيرات من طراز (Leleka-100) ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة". وأضاف "وصدت المجموعة الجنوبية للقوات الروسية هجوما شنته مجموعة هجومية معادية فى منطقة بيركوفكا فى مقاطعة دونيتسك، وقد شارك فى محاولة الاختراق الهجومية الأوكرانية نحو 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوى (77) تدعمهم 4 دبابات و3 مركبات قتال مشاة"، مؤكدا أنه تم تدمير عتادهم العسكرى وتحييد عناصرهم وصد هجومهم.

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