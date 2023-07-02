العالم اليوم - حزب روسي يسعى لفرض قيود على سفر أقارب كبار المسؤولين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 11:24 صباحاً - قالت وكالة الإعلام الروسية، يوم الأحد، إن الحزب الديمقراطي الحر القومي المتشدد يعد مشروع قانون من شأنه فرض حظر مؤقت على سفر أقارب المسؤولين رفيعي المستوى إلى "دول غير صديقة".

وتعد روسيا جميع الدول التي فرضت على موسكو عقوبات بسبب حملتها العسكرية على أوكرانيا دولا "غير صديقة".

ونقلت الوكالة النائب بمجلس النواب الروسي (الدوما) سيرغي كارجينوف أن القيود قد تطال ضباطا في هيئات إنفاذ القانون وقضاة وكبار المديرين بالشركات الحكومية، وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وآخرين.

وأضاف كارجينوف "في الوقت الراهن، عندما تضطر روسيا لمواجهة مجموعة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي تسببت في اندلاع الصراع في أوكرانيا، مثل هذه الرحلات.. ليست فقط مرفوضة، إنما خطيرة أيضا".

ولم يتضح بعد متى سيطرح الحزب مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته.