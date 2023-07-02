جدة - نرمين السيد - وأضاف المستشار الإعلامى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداء على مقار الشرطة ممارسات مرفوضة وغير مسبوقة.
وكانت وزارة الصحة فى السودان، قد أعلنت أن الدعم السريع قامت "باعتداء مسلح على المستشفيات والمؤسسات الطبية، عصر الجمعة، أبرزها مستشفى الشهداء بالدروشاب"، مشيرة إلى أنها "قامت بقتل أحد الكوادر الطبية".
وأضافت الوزارة السودانية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الدعم السريع قامت بترويع الكوادر الطبية، والمرضى، والطاقم الإدارى، وضرب الرصاص، كما أمرت جميع الكوادر بالانبطاح أرضًا، كما تم الاعتداء على بعض الأقسام الإدارية، وقسم الحسابات والخزنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية السودانية: الدعم السريع تهدف إلى انهيار المنظومة الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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