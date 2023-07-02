الداخلية السودانية: الدعم السريع تهدف إلى انهيار المنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المستشار الإعلامى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداء على مقار الشرطة ممارسات مرفوضة وغير مسبوقة.

وكانت وزارة الصحة فى السودان، قد أعلنت أن الدعم السريع قامت "باعتداء مسلح على المستشفيات والمؤسسات الطبية، عصر الجمعة، أبرزها مستشفى الشهداء بالدروشاب"، مشيرة إلى أنها "قامت بقتل أحد الكوادر الطبية".

وأضافت الوزارة السودانية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الدعم السريع قامت بترويع الكوادر الطبية، والمرضى، والطاقم الإدارى، وضرب الرصاص، كما أمرت جميع الكوادر بالانبطاح أرضًا، كما تم الاعتداء على بعض الأقسام الإدارية، وقسم الحسابات والخزنة".