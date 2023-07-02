أوكرانيا: رفض انضمام كييف إلى الناتو سيكون انتحارا بالنسبة لـ أوروبا

وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت، يوم الخميس الماضى، من انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، مؤكدة أن ذلك سيؤدى إلى تصعيد الصراع وليس المفاوضات.
وقالت الخارجية الروسية، فى بيان تعليقًا على خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو": "إذا كانت باريس تريد حقا وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات، فعليها عدم تصعيد الصراع من خلال توريط الناتو، وإنما ممارسة الضغوط على نظام زيلينسكى والمقيمين عليه من واشنطن ولندن".
وأضافت: "كييف رفضت مواصلة الحوار مع روسيا لحل الوضع فى أوكرانيا"، لافتة إلى أن "الوعود لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو هى التى دفعتها نحو السلوك العدوانى"، حسب وصفها.
وتابعت الخارجية الروسية "من أجل وقف قتل المواطنين فى دونباس، ومنعا لتطور الأحداث هناك، اضطررنا لشن العملية العسكرية الخاصة، التى من بين أهدافها نزع سلاح أوكرانيا، وكذلك تأمين وضعها المحايد".
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