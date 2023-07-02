إسرائيل توافق على شراء ثالث سرب من مقاتلات «إف- 35»

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن الطلبية تشمل 25 طائرة من طراز إف-35 من تصنيع "لوكهيد مارتن" الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب الصحف العبرية، فإن وزير الجيش الإسرائيلى يوآف جالانت وافق على توصية رئيس الأركان والمدير العام لوزارة الأمن، وقائد سلاح الجو لشراء سرب ثالث من طائرات "أدير" (F35)، وسيرفع أسطول الطائرات من هذا النوع إلى 75 طائرة.