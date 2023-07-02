روسيا تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول عسكرى أوكرانى، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يومًا، مُشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت بشكل مبدئى جميع الأهداف لدى اقترابها، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال الكولونيل سيرهى بوبكو، الذى يرأس الإدارة العسكرية فى كييف فى منشور على تيليجرام: "هجوم آخر للعدو على كييف.. فى الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة فى الأرواح أو أضرار". وقال شهود لـ"رويترز"، إنهم سمعوا دوى انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوى تصيب أهدافًا، ولم ترد أى معلومات بعد عن حجم الهجوم. كانت صفارات الإنذار دوت فى كييف ومنطقتها وعدد من المناطق فى وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلى؛ للتحذير من غارات جوية.

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