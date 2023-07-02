الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل

جدة - نرمين السيد - أقرّت شركات بيع الوقود بالتجزئة فى الإمارات، أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%)، وبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من 1 يوليو 2023، بحسب ما ذكر موقع الإمارات اليوم.





وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأقل من 2%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 3%. وسيصبح سعر بيع لتر الديزل 2.76 درهم ارتفاعاً من 2.68 درهم فى يونيو، ولتر بنزين إى بلس 91 سيصبح 2.81 درهم ارتفاعاً من 2.76 درهم فى يونيو، و سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 2.89 درهم ارتفاعاً من 2.84 درهم، كما سيبلغ سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3 دراهم بدلا من 2.95 درهم فى يونيو.

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