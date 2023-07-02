العالم اليوم - أميركا تبحث برنامجا جديدا لطالبي اللجوء الأجانب في المكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 02:22 مساءً - قالت أربعة مصادر إن مسؤولين أميركيين ومكسيكيين يناقشون برنامجا أميركيا جديدا للاجئين لبعض طالبي اللجوء من غير المكسيكيين الذين ينتظرون في المكسيك، وذلك في إطار محاولات الرئيس جو بايدن لفتح سبل قانونية أخرى للهجرة.

وذكرت المصادر أن البرنامج سيكون مفتوحا على الأرجح أمام اللاجئين الموجودين في المكسيك من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

وقال مصدر إن المهاجرين سيحتاجون إلى إثبات أنهم كانوا في المكسيك قبل السادس من يونيو، ليكونوا من بين المؤهلين للاستفادة من البرنامج.

وأكدت المصادر، وهي مسؤول أميركي ومسؤول مكسيكي وشخصان مطلعان تحدثوا جميعا بشرط عدم نشر أسمائهم، أن القضية لا تزال قيد المناقشة ولم تتخذ قرارات نهائية بخصوصها بعد. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون من مثل هذا البرنامج.

ومر مئات الآلاف من المهاجرين من تلك الدول الأربع عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة خلال اضطرابات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة.

وصرحت المصادر بأن الخطة المطروحة للمناقشة ستسمح للمهاجرين المؤهلين الذين وافقت السلطات على حصولهم على وضع لاجئ بالدخول عبر برنامج إعادة توطين اللاجئين الأميركي، المتاح فقط للمتقدمين من الخارج. وعلى عكس معظم المهاجرين، الذين يطلبون اللجوء بعد دخول الولايات المتحدة، يتلقى هؤلاء اللاجئون تصاريح عمل فورية ومزايا حكومية مثل السكن ومساعدات على التوظيف.

ويمكن للاجئين، الذين يستخدمون برنامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة، التقدم بطلب ليصبحوا مقيمين دائمين في غضون عام واحد. وللموافقة عليهم، يجب أن يثبتوا أنهم يتعرضون لاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إنها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة بشأن توسيع انتقال العمالة وحماية اللاجئين.

وأوضحت أنها أجرت مناقشات حول مختلف البرامج والسياسات من أجل هذا الهدف مع حفاظها دائما على السيادة الوطنية.

وأضافت الوزارة أنها لم تتوصل بعد إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة.