الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت 11 هجوما أوكرانيا بمحور دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وكان المكتب التمثيلى لمقاطعة دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى المقاطعة 36 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 215 مقذوفًا من عيارات مُختلفة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وجاء فى بيان صدر عن المكتب نشر فى صفحته على "تيليجرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المُسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 215 مقذوفًا من عيارات مُختلفة.
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