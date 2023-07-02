شرطة باريس: لا حاجة لفرض الطوارئ رغم تصاعد أحداث العنف

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد أعلنت تسجيل أكثر من 800 حريق فى الأماكن العامة على خلفية أعمال الشغب التى عصفت بالبلاد مؤخرا.

وأضافت: "تم تسجيل 871 حريقا فى الأماكن العامة، و577 حريقا فى السيارات والمركبات، و74 حريقا فى المبانى".

وأشارت إلى أن 10 مخافر وستة أقسام للشرطة و10 ثكنات لقوات الدرك تعرضت للهجوم.

يشار إلى أنه صباح يوم الثلاثاء الماضى، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت فى عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.