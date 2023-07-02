الكويت تدعم مهام «فاو» لتحقيق الأمن الغذائى العالمى

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أضاف "القحطانى" أن بلاده تدعم مهمة المنظمة، وتشارك بنشاط وفعالية فى عضوية هيئاتها ورئاسة مجالسها الرئيسة واللجان التقنية والسياسية، كما تناوبت على قيادة المجموعات الإقليمية العربية.
وبمناسبة رئاسته وفد الكويت المشارك فى فعاليات المؤتمر العام الـ43 لمنظمة "فاو"، ثمّن القحطانى، التعاون الناجح مع المنظمة، سواء على مستوى الجهود الدولية والإنسانية الرامية لتوفير الأمن الغذائى، لا سيما فى البلاد والمناطق الفقيرة والمنكوبة بالكوارث والأزمات، وضمن المبادرات العديدة التى أطلقتها لدعم وتحفيز التنمية المستدامة، وكذلك على مستوى تشاطر خبراتها فى دعم خطط الكويت وسياساتها لتعزيز الأمن الغذائى.
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