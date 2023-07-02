مجلس الاتحاد الروسى: خطة زيلينسكى لتسوية النزاع «بعيدة عن الواقع»

جدة - نرمين السيد - رأى أعضاء مجلس الاتحاد الروسى أن تصريحات الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، حول الشروط لإجراء مفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تكون مبادرة جادة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن موقع "روسيا اليوم".





وفى مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أكد أعضاء المجلس أن تصريحات زيلينسكى حول شروط بدء المفاوضات مع روسيا، لا ينبغى اعتبارها مبادرة جادة.

ووصف نائب رئيسة مجلس الاتحاد، قسطنطين كوساتشيف، كلام زيلينسكى بأنه "بعيد عن الواقع"، قائلاً: "لا يوجد شىء جديد، هذه ليست خطة تسوية، وهذا الموقف ليس له أى آفاق".

وشدد المتحدث على أن أوكرانيا كانت لديها كل الفرص لتكون داخل الحدود المحددة، لو أنها ظلت دولة محايدة وغير نووية وديمقراطية، تحترم حقوق المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم وثقافتهم ولغتهم ودينهم.

وتابع قائلا إن "أوكرانيا دمرت نفسها من الداخل، وحدث ذلك دون أى تدخل خارجى، عاجلا أم آجلا، سيعترف القادة الأوكرانيون بذلك، ولكن ليس القادة الحاليون بالطبع".

من جهته، قال نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية لمجلس الاتحاد، قسطنطين دولجوف "يتم طرح شروط غير مقبولة مسبقا، ليس فقط كأساس للمفاوضات فحسب، ولكن من الناحية العملية لا يستطيع المرء حتى التفكير فيها، لأن دونباس وشبه جزيرة القرم جزء من روسيا".

وشدد على أن "الولايات المتحدة ليست مستعدة، ولا تريد تسوية سلمية، لذلك تم إعطاء زيلينسكى أمرا بمواصلة التصعيد حتى آخر أوكرانى"، مضيفًا أن "التصعيد سيستمر حتى الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر 2024".