الدوما: المجتمع الروسى أظهر نضجا ودعما لـ بوتين فى أزمة «فاجنر»

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، إن المجتمع الروسى أظهر نضجا ودعما للرئيس فلاديمير بوتين بعدم دعمه للتمرد المسلح، الذى شنه مؤسس "فاجنر" فى الـ24 من يونيو الماضى.





وأضاف فولودين، فى تصريح، اليوم الأحد، "لقد أظهر الوضع الصعب مدى ارتفاع مستوى دعم الرئيس بوتين بين أفراد المجتمع المدنى والعسكريين، وعلى الرغم من نظام التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات نظر متنوعة، إلا أنه لم يكن شخص واحد يدعم التمرد. اجتاز المجتمع هذا الاختبار، وأظهر نضجه ووعيه".

وأشار فولودين إلى أن الفترة من 23 إلى 24 يونيو دخلت التاريخ الروسى "كأيام وحدة وتوطيد للمجتمع حول رئيسنا".

وتابع: "لقد فعل الرئيس بوتين كل شيء لمنع إراقة الدماء وتأجيج الاضطرابات.. وبعد أن شرح الوضع الحقيقى لمقاتلى فاجنر، اقترح أن يواصل أولئك الذين يريدون الدفاع عن روسيا خدمتهم ومع سلاحهم.. ووافق الكثير منهم على هذا المقترح".

يذكر أن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجينى بريجوجين، قاد تمردا مسلحا يوم 24 يونيو، وتم إنهاؤه بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.