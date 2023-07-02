زيلينسكى يزور أوديسا ويستعرض برنامج المسيرات والبرامج الصاروخية

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منطقة أوديسا، اليوم الأحد، حيث استعرض استراتيجية تطوير القوات البحرية.



جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منطقة أوديسا، اليوم الأحد، حيث استعرض استراتيجية تطوير القوات البحرية. ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد استعرض زيلينسكى تطوير برنامج المسيرات والبرامج الصاروخية.

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