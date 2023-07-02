الشرطة الأمريكية تفرض طوقا أمنيا فى منطقة إطلاق النار بـ بالتيمور

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوجود انتشار مكثف لقوات الشرطة الأمريكية فى موقع إطلاق النار فى بالتيمور، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال تجرى تحقيقاتها فى الحادث.





وبحسب القناة الإخبارية، أدى إطلاق نار عشوائى فى بالتيمور لمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين، مضيفة أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا فى منطقة إطلاق النار. وكان حادث إطلاق نار جماعى قد وقع اليوم الأحد، فى المبنى رقم 800 لمحكمة جريتنا فى المنطقة الجنوبية بمدينة بالتيمور.

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