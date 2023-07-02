عمدة بالتيمور الأمريكية: حادث إطلاق النار «عمل طائش وجبان»

وقال سكوت - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "إن هذه المأساة تسلط الضوء على الآثار والحاجة إلى التعامل مع انتشار الأسلحة غير القانونية على نطاق واسع فى الشوارع".
ودعا سكوت، إلى جانب مسؤولى الشرطة، أى شخص لديه معلومات حول الحادث إلى التقدم والمساعدة فى العثور على مرتكبيه، مؤكدا أنه يعمل من أجل حشد كل الموارد المتاحة للمساعدة فى التحقيق.
وكانت شرطة المدينة قد أعلنت، فى وقت سابق، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، بينهم ثلاثة يرقدون فى حالات حرجة، كما أعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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