العدو الصهيوني يستهدف أراضي المزارعين جنوب قطاع غزة
استهدفت قوات العدو في أبراج المراقبة الصهيونية المتمركزة على حدود قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، أراضي المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بالرصاص وقنابل الغاز.
وقالت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: إن أبراج المراقبة على الحدود أطلقت النار وقنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية شرقي محافظة خانيونس جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع عن إصابات.
ويشار إلى أن قوات العدو تستهدف المناطق الحدودية في قطاع غزة بشكل يومي، وخاصة أراضي المزارعين الأمر الذي يجبرهم على مغادرة أراضيهم دون استكمال اعمالهم اليومية فيها.
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